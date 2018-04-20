Balıkesir'de İstihdamı Arttırma Toplantısı Yapıldı

Balıkesir il genelinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması ve işsizliği önlemek için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplandı.

Vali Yazıcı Valilik Koca Seyit toplantı salonunda yaptığı açılış konuşmasında, devletin uygulamaya koyduğu vergi avantajı, prim ödemeleri gibi çeşitli destek ve teşvik programlarıyla istihdamın arttırılmasının hedeflendiği, Balıkesir olarak da işsizlik oranını en aza indirgemek için gerçekleştirilen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Balıkesir sanayisinin daha ileriye gitmesi adına gösterilen gayretlere destek olmaya çalıştıklarını aktaran Vali Yazıcı,"Hem sanayinin gelişmesine hem de istihdamın artmasına yönelik gayretlerimiz devam ediyor. Bu konuda Balıkesir sevdalısı her kişi ve kurum elini taşın altına koymak, üzerine düşeni yapmak zorunda. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız" dedi.

Balıkesir Valiliği Kocaseyit toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. - BALIKESİR