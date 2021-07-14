Balıkesir'de iskeleye bağlı gezi teknesi yandı
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Balıkesir'de iskeleye bağlı gezi teknesi yandı

Balıkesir'de iskeleye bağlı gezi teknesi yandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Altınoluk Mahallesi iskelesinde demirli "Ergün Ağa" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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