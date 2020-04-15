Balıkesir'de işaret diliyle "Evde kal" çağrısı Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında işaret diliyle "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında işaret diliyle "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları, "Sadece bir gün değil, her gün engelli bireylerimizin yanındayız" sloganıyla çalışma başlattı. Maske ve eldivenlerini giyen çalışanlar, Müdürlük önünde bir araya gelerek hem sesli hem de işaret diliyle "Biz sizler için buradayız, siz bizler için evde kalın" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA