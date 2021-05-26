Balıkesir'de iş arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında iş arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında iş arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçede bir lokantanın çalışanlarından Ulaş Parlaklı'nın göğsünden bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan katil zanlısı E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çayiçi Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Ulaş Parlaklı (27), aynı iş yerindeki arkadaşı E.E. (17) ile tartışması sonrası bıçakla göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan E.E. ise polis ekiplerince Darsofa Mahallesi Pazaryeri mevkisinde yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik