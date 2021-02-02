BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu
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BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu

02.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:52

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde İran uyruklu bir kadın, kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde İran uyruklu bir kadın, kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İşletmeciler Caddesi'ndeki evine gelen R.B, kapıyı açan olmayınca ve evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. R.B, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz buldu.

Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine adrese gelen ekipler, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samira Rashıdian'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu
BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu
BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu
BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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