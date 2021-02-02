BALIKESİR - İran uyruklu kadın kafasına poşet geçirilmiş halde öldü bulundu
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde İran uyruklu bir kadın, kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde İran uyruklu bir kadın, kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İşletmeciler Caddesi'ndeki evine gelen R.B, kapıyı açan olmayınca ve evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. R.B, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz buldu.
Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine adrese gelen ekipler, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Samira Rashıdian'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya