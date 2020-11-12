İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR
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İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR

12.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:14

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, internet kafeden 60 bin lira değerinde bellek ve ekran kartı çalan 2 hırsız tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, internet kafeden 60 bin lira değerinde bellek ve ekran kartı çalan 2 hırsız tutuklandı.

Ege Mahallesi'ndeki bir internet kafeye giren 2 şüpheli, bilgisayarlara ait yaklaşık 60 bin lira değerindeki bellek ve ekran kartlarını çalarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan zanlılar, çaldıkları malzemeleri satmak için Gömeç'e gittiklerini itiraf etti. Ekipler, Gömeç'te belirtilen adreste yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR
İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR
İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR
İnternet kafeden bellek ve ekran kartı çalan iki hırsız tutuklandı - BALIKESİR

Kaynak: Anadolu Ajansı

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