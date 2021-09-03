Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı

Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat malzemeleri satan dükkanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Dükkandaki kimyasal maddeler nedeniyle bir anda büyüyen yangın güçlükle söndürdü. Yüksek ısıya dayanamayan binanın önündeki bölümün çökmesi sonucu iş yeri sahibi Erhan ve oğlu Mehmet Halis Başbay içeride mahsur kaldı.

Baba ve oğul itfaiye ekiplerince bilinçleri kapalı halde dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Erhan Başbay hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Halis Başbay müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yangının iş yerinde N.A. tarafından yapılan kaynak sırasında meydana geldiği iddia edildi. N.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Alper Yılmaz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:20:56. #1.14#

title