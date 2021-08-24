Balıkesir'de imece usulü düğün yemeği

Eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Genç adamın olaya karışma sebebi hem acı hem çok tanıdık

Biri lüksün diğeri mütevaziliğin resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

Balıkesir'de imece usulü düğün yemeği Burhaniye ilçesinde, düğünlerde yemek ikramı geleneği devam ederken, yemeklerin hazırlanması için komşular imece yapıyor.

Balıkesir'de imece usulü düğün yemeği

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, düğünlerde yemek ikramı geleneği devam ederken, yemeklerin hazırlanması için komşular imece yapıyor.

Burhaniye'de düğünlerde 7-8 çeşit yemek hazırlanıyor. Yemeklerin hazırlanması sırasında kadınların yanı sıra erkekler de seferber oluyor. Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesinde Ünal ve Aynur Bozkurt çiftinin düğünü için imece yapıldı. Kadın - erkek bütün komşular domates ve soğan doğrayıp patates soyarken, köfte yoğurdular. Vatandaşlar, geleneği devam ettirmekte kararlı görünüyor. Oğlan babası Halil İbrahim Bozkurt, komşularına teşekkür ederken, herkesin bir işin ucundan tuttuğunu söyledi.

İmece yaptıklarını anlatan Ali Erkaya, "Bugün komşumuzun oğlunun düğünü var. Onun için imece usulü yemek yapmak için toplanrdık. Örf ve adetlerimizi bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Düğünü Allah hayırlı uğurlu etsin. Emeği geçen bütün komşularımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Ümit Çetinkaya da, "Komşumuzun oğlunun düğünü var. Mahalle halkı olarak bir araya geldik. İmece usulüyle bu an'anemizi devam ettirmek istiyoruz.. Çocuklarımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum. Huzur içinde güzel bir hayat sürsünler. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim de nasibimize de soğan doğramak düştü. Teşekkür ederim" dedi.

Oğlan babası Halil İbrahim Bozkurt ise, "Bu sosyal bir yardımlaşma. Erkeklerimiz, hanımlarımız toplandı. Düğünümüzü yapıyoruz. Herkes çalışıyor. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum. Hepsindan Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay