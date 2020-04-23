Balıkesir'de ilkokul öğrencilerine bayram ziyareti Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki öğrenciyi ziyaret etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki öğrenciyi ziyaret etti.

Yıldız, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu ailesinin evine giderek, Burhan Erday İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ahmet Aras Eroğlu ve 1. sınıf öğrencisi kardeşi Ayberk Talha Eroğlu'yla sohbet etti.

Kardeşlerin bayramını kutlayan Yıldız, onlara okula döndüklerinde halı sahada futbol oynama sözü verdi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan'ın evlerde kutlanmak zorunda kalındığını söyledi.

Bayram sevincini beraber yaşamak için kardeş iki öğrenciyi ziyaret ettiklerini aktaran Yıldız, "Onların şahsında ilimizdeki 187 bin 843 öğrencimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah seneye parklarda çok daha güzel bir şekilde bayramı kutlamak nasip olur." diye konuştu.

Ahmet Aras Eroğlu da okulu ve arkadaşlarını özlediğini ifade etti.

Kaynak: AA