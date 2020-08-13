Balıkesir'de İl koordinasyon toplantısı yapıldı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımlarıyla Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımlarıyla Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek ve ilçe kaymakamları katıldı. İlçelerde yürütülen ve planlanan çalışmalar ile uygulanacak projelerin değerlendirildiği toplantıda Vali Şıldak Balıkesir genelinde kapsamlı, hızlı ve bütün süreçlerin takip edildiği bir çalışma ortamı oluşturacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da bir bölümüne katılarak çalışmalarıyla ilgili Bilgi aktardıkları toplantıda, pandemi tedbirleri, yatırımlar, sosyal projelerin, ilçelerdeki ihtiyaç ve talepler ele alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA