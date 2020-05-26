Balıkesir'de ikiz kardeşlere polislerden doğum günü sürprizi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde yaşayan ikizlere doğum günü sürprizi yaparak pasta götürdü.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde yaşayan ikizlere doğum günü sürprizi yaparak pasta götürdü.

Kadıköy Mahallesi 20. Sokak'ta oturan ikiz kardeşler Öznur ve Özcan Özdemir'in ailesi, 155'i arayarak bugün doğum günü olan çocuklarının polisi ve özellikle motosikletli Yunus ekiplerini çok sevdiğini belirtti.

Bunun üzerine pasta alarak adrese giden ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Özdemir kardeşlerin 19. yaş günlerini kutladı.

Mumları üfleyen Öznur ve Özcan kardeşler, yapılan sürpriz karşısında ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA