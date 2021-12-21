Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cem Miray idaresindeki 10 AFA 372 plakalı otomobil, Lale Adası 15 Eylül Caddesi'nde Erkan Avcı yönetimindeki 35 AHR 162 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ezgi Bayram, Sedef Altan yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet