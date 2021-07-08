Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'den Gömeç yönüne gitmekte olan M. Ali S. yönetimindeki 10 N 3527 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolunun Gemi Yatağı Kavşağında Mehmet U. yönetimindeki 42 UY 183 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobil de hurdaya dönerken, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile birlikte bir süre aksayan trafik normale dönerken, kaza yerinde jandarma ve polis önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 23:12:28. #1.16#

title