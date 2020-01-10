Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:48

Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Dikme (47) idaresindeki 34 LH 881 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Tellikavak mevkisinde, İsmail Yurtsever (55) yönetimindeki 35 AGT 799 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtaki İsmail Yurtsever ve eşi Nazan Yurtsever (56) ile diğer araç sürücüsü ve Hanife Basmacı (84) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA