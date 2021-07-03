Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 34 BDV 845 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Ö.C. yönetimindeki 34 PY 6390 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, K.Ç'nin aracında bulunan 89 yaşındaki Emine O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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