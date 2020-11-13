Balıkesir'de iki mahallede 14 hane karantinaya alındı
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Balıkesir'de iki mahallede 14 hane karantinaya alındı

13.11.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:04
Balıkesir'de iki mahallede 14 hane karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahallede bulunan 14 hane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahallede bulunan 14 hane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gökçeyazı ve Büyükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bu kişilerle çok sayıda temaslının da bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 14 hanede karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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