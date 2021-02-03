Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
03.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Ayaklı ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu bildirilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya