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Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fıstık çamı ormanında yangın çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fıstık çamı ormanında yangın çıktı. Ayrıca Havran ilçesinde çıkan örtü yangını ise hızlı müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinin Madra Dağlarında kırsal Bağyüzü Mahallesi yakınlarında bulunan fıstık çamı ormanında yangın çıktı. Alevlere havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir helikopter, karadan da 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın ise, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Havran ilçesi İşletme Şefliği Karalar Mahallesi mevkiinde örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangına, 3 arazöz ile müdahale edildi.

Her iki yangında da hasar tespit ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı

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