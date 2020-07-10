Balıkesir'de İHA destekli narkotik operasyonu
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Balıkesir'de İHA destekli narkotik operasyonu

Balıkesir'in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından yapılan İHA (insansız hava aracı) destekli çalışmada yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılan bir arazi tespit edildi.

Balıkesir'de İHA destekli narkotik operasyonu
10.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:31

Balıkesir'in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından yapılan İHA (insansız hava aracı) destekli çalışmada yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılan bir arazi tespit edildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliğince, Havran ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yapılan izleme ve İHA tespit çalışmalarının ardından Havran ilçesi sınırları içinde sık ormanlık alan içerisinde gizlenmiş Hint keneviri tarlası bulundu. Polis ekipleri Amazon ormanları gibi sık bir ormanlık alanda zorlu doğa şartlarını geçerek yasa dışı Hint keneviri dikilen araziye ulaştı. Eş zamanlı yapılan operasyonda H.E.'nin Havran'da bulunan evine ve İzmir Dikili İlçesinde bulunan tarım arazisine baskınlar yapıldı. Havran ilçesinde tespit edilen arazide boyları iki metreyi geçen 135 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. H.E. ise Dikili ilçesinde yakalanarak Edremit'te sorgulanmak üzere ilçeye getirildi. Ele geçirilen 135 kök Hint keneviri söküldü ve el konuldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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