Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
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Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu

Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında 4 bin 165 şahıs sorgulanırken, aranan 5 şahıs ve çok miktarda uyuşturucu ve ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir'de Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında 4 bin 165 şahıs sorgulanırken, aranan 5 şahıs ve çok miktarda uyuşturucu ve ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir'de polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin eş zamanlı olarak başlattığı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" doğrultusunda şehir genelinde yapılan uygulama neticesinde; 4 bin 165 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken; 4 kilo 200 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 120 kök kenevir bitkisi, 3 adet sentetik ecza, 11 adet tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 567 araç durduruldu, 41 araca 18 bin 697 lira trafik cezası uygulandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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