Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı
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Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı

Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Narkotik Büro ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Kepsut ilçelerinde 23 Haziran'da yapılan çalışmalarda 17 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 2 adet fişek, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 51 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma menşei belirsiz ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yine aynı tarihte yapılan 10 ayrı çalışmada da kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 11 şahıs adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 6,09 gram metamfetamin, 7,43 gram bonzai, 20 adet sentetik ecza hap ve 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı
Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı
Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı
Balıkesir'de huzur operasyonunda 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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