Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 83 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine jandarma tarafından 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda 4 kilo 409 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 37 adet sentetik uyuşturucu hap, 267 gram metamfetamin, 2 adet sikke, 3 adet dedektör, 20 adet kazı malzemesi, bin 365 litre kaçak içki, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde 27.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27.09.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 35,26 gram metamfetamin, 5,02 gram Esrar, 37 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 TL para, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR