Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 83 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 83 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine jandarma tarafından 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda 4 kilo 409 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 37 adet sentetik uyuşturucu hap, 267 gram metamfetamin, 2 adet sikke, 3 adet dedektör, 20 adet kazı malzemesi, bin 365 litre kaçak içki, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde 27.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27.09.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 35,26 gram metamfetamin, 5,02 gram Esrar, 37 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 TL para, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

 Camide uyuşturucu kullanan kişi görevliler tarafından sopayla dövüldü! O anlar kamerada

Camide uyuşturucu kullanan kişi görevliler tarafından sopayla dövüldü! O anlar kamerada

 Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren görüntü! Uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler

Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren görüntü! Uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Şafak Sezer Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Stefan Kuntz Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de Huzur operasyonu 83 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:41:57. #1.17#