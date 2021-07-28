Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
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Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanırken, uyuşturucu operasyonunda da 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanırken, uyuşturucu operasyonunda da 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 26.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet kartuş, 2 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 18 adet fişek ve 1 adet menşei belli olmayan ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahıs yakalandı ve yakalanan 20 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 141,47 gram bonzai, 24 adet ecstasy uyuşturucu hap, 15,94 gram esrar maddesi, 8,63 gram metamfetamin, 264 adet sentetik ecza hap ve 17 adet içime hazır tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu; 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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