Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
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Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 11 aranan şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 11 aranan şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde dün yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 11 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 14 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 34 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde 9 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlara tutuklandı ve 7 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda;14,61 gram metamfetamin, 279 adet sentetik ecza hap, 19 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonu: 20 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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