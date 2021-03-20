Balıkesir'de Huzur operasyonu
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Balıkesir'de Huzur operasyonu

20.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:21
Balıkesir'de Huzur operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Adliyeye sevkedilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi başta olmak üzere Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, Edremit, İvrindi ve Marmara İlçelerinde Huzur operasyonu adıyla yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. Adliyeye sevkedilen şahıslardan 5'i tutuklanırken 8'i serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ise uyuşturucu kullandıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakılırken yapılan aramalarda, 3,80 gram metamfetamin, 3,44 gram esrar, 142 adet sentetik hap, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Huzur operasyonu
Balıkesir'de Huzur operasyonu
Balıkesir'de Huzur operasyonu
Balıkesir'de Huzur operasyonu
Balıkesir'de Huzur operasyonu
Balıkesir'de Huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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