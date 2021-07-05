Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 113 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 31'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 113 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 31'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 28.06.2021 - 04.07.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs gözaltına alındı. Adliye sevk edilenlerden 31 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 40 adet fişek, 19 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 87 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis son bir haftada 113 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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