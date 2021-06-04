Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı
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Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı

Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2'si tutuklandı. Narkotik polis ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve jandarma asayiş görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Sındırgı, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde 03.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanmış ve adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03.06.2021 tarihinde il merkezi, Edremit, Bandırma, Manyas ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 14 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 19,60 gram metamfetamin, 965,17 gram sentetik kannabinoid bonzai, 3 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde satışı için kullanılan dijital hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 485 TL nakit para, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı
Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı
Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı
Balıkesir'de Huzur operasyonlarında 32 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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