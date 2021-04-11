Balıkesir'de huzur operasyonları güven veriyor

Balıkesir'de yapılan huzur operasyonunda aranan 8 kişi gözaltına alınırken, biri tutuklandı.

Balıkesir'de yapılan huzur operasyonunda aranan 8 kişi gözaltına alınırken, biri tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu operasyonunda ise gözaltına alınan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle kent merkezi, Edremit ve Havran ilçelerinde yapılan huzur operasyonunda aranan 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 4 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi, Edremit, Erdek, Bigadiç, İvrindi, Gömeç ve Havran ilçelerinde yapılan 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda ise 18 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 16'sı serbest kalırken, 2'si tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda, 69 adet sentetik ecza hap, 53,34 gram esrar, 10,20 gram metamfetamin, 6,95 gram sentetik kannabinoid bonzai, 3 adet uyuşturucu hap, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 640 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı