Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
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Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı

18.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:03
Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 uyuşturucu şüphelisi ve 8 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 uyuşturucu şüphelisi ve 8 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17.03.2021 Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma ve Gömeç İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada 15 şüpheli şahıs yakalandı ve yakalanan 15 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 241 adet sentetik ecza hap, 4,21 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar ve 1,75 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bandırma, Bigadiç, Edremit, Karesi ve Kepsut ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı
Balıkesir'de huzur operasyonları: 23 zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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