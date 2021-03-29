Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
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Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında; 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, asayiş uygulamalarında da 8 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında; 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, asayiş uygulamalarında da 8 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Erdek İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 12 şahıs yakalandı. Yakalanan 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,53 gram eroin maddesi, 66 adet sentetik ecza hap, 16,06 gram metamfetamin ve 8,27 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız ateşli silah, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 67 fişek veya kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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