Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli
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Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli

Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli
06.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:57

Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, asırlardır yapılan hıdrellez kutlamaları bu yıl korona virüs engeline takıldı.

Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, asırlardır yapılan hıdrellez kutlamaları bu yıl korona virüs engeline takıldı. Eski yıllarda yüzlerce vatandaşın katıldığı hıdrellez kutlamalarına çok az insan katılırken, dilekler dilendi ve sosyal mesafe de ihmal edilmedi.

İlçenin içinden geçen Karınca Deresinde yapılan hıdrellez kutlamaları bu yıl çok sönük geçti. Eski yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalara bu yıl çok az insan katılırken, dileklerin ağırlığını da korana virüsün bitmesi oluşturdu. Vatandaşlar, topladıkları taşları dereye atarken, dilek tuttu. Korona virüsten kurtulmak için dilek tuttuğunu anlatan Mustafa Ceylan, " Ramazan ayında korona virüsten kurtulmak için Allah'ın izni ile dilek diledik. Dualarımızı ettik. İnşallah Burhaniye'de şu virüsten kurtulalım." dedi.

Sebahat Kaya da, " Hıdrellez, yıllardır adedimizdir. Geliriz her sene çoluğumuza çocuğumuza sağlık sıhhat, huzur ve iş dileriz. Bu sene virüs var ama, gene biz bunu yerine getirdik. Virüs var ama virüs bizi korkutamaz" dedi.

Asuman Sezer ise, " Kızımın kazancı bol olsun dedim. Kendimiz için dilek diledik. Borçlarımızı ödeyelim dedik. Allah bizi bu zor durumdan kurtarsın dedik" diye konuştu.

Balıkesir'de hıdrellez kutlamalarına virüs engeli

Kaynak: İHA

Manşet

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