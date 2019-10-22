Balıkesir'de helikopter destekli trafik denetimi

Balıkesir'de helikopter destekli trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

22.10.2019 12:04
Balıkesir'de helikopter destekli trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından trafiğin yoğun olduğu Altıeylül-Kepsut-Dursunbey kara yolunda yapılan denetim iki saat sürdü.

Helikopterden gelen uyarılarla, hata yapan sürücüler yer ekiplerince durduruldu. 182 araç denetlenirken, 21 aracın sürücülerine toplam 10 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma, trafik kazalarını en aza indirmek için havadan ve karadan trafik denetimlerine devam edecek.

Kaynak: AA
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