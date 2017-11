Balıkesir'de Hedef Yıl Boyu Turizm

Balıkesir'de turizm potansiyelini arttırmak üzere "İl Turizm Değerlendirme" toplantısı yapıldı.



Balıkesir'deki turizm potansiyelini arttırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Balıkesir'in kültür ve turizm bakımından zengin tarihi varlıkları, bu varlıkların genel bir değerlendirmesi, şimdiye kadar yapılanlar, yapılmakta olanlar ve bundan sonra nelerin yapılabileceği ile genel anlamda tanıtım faaliyetlerini ihtiva eden konular görüşüldü.



Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı tarafından, Balıkesir'in turizm potansiyelini ve turizmdeki genel durumunu yansıtan bir sunum yapıldı. İl Müdürü Çaltı yapmış olduğu sunumda, Balıkesir'in doğal güzellikleri, tarihi mekanları, mesire alanları, kültürel değerleri, gastronomisi, eko turizm faaliyetleri, yapılan festival ve şenlikler, konaklama tesisleri ve turizm istatistikleri konularında, detaylı bilgilendirmede bulundu.



"Turizm de tarih ve doğa ön planda olmalı"



Balıkesir'in sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması ve turizmin ilimizde çok daha ileri ki seviyelerde olmasının Balıkesirlilerin haklı olarak büyük bir hedefi ve hayali olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Hepimiz birbirimize destek olursak başarı kalıcı olabilir. Yapabileceklerimizi ortaya koyup samimi olarak bir şeyler yapmalıyız. Sürdürülebilir bir turizmi düşünmeliyiz. Bölgeye gelen turist sayısı artarak devam ediyorsa bununla birlikte işletmelerin kendini geliştirme ihtiyacı doğacak. İlimizin sahip olduğu potansiyeli vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirmek, Balıkesir marka kentini meydana getirme konusunda büyük öneme sahiptir. Balıkesir'in bu avantajlı yönlerini ve turizmdeki gelirini daha da arttırmak için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımıza, esnafımıza ve tüm halkımıza görevler düşmektedir" diye konuştu.



Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilimizde çok fazla miktarda arkeolojik eser bulunduğuna da dikkat çeken Vali Yazıcı, devam eden kazı çalışmaları tamamlandığında deniz-kum ve güneş turizminin yanı sıra tarih ve kültürü öne çıkaran turizm çeşitliliğinin de sağlanmasının mümkün olacağını belirtti.



"Hedefimiz yıl boyu turizm"



Balıkesir'in alternatif turizmin bütün unsurlarına sahip olduğunu ifade eden Vali Yazıcı,"Balıkesir, tarih boyunca dünyanın en önemli kadim şehirlerinden biri olarak günümüze kadar var olagelmiştir. Balıkesir, önümüzdeki yıllarda farklı turizm ürünlerini geliştirerek bütünsel rekabet gücünü ortaya koyabilecek kapasitede bir bölgedir. Turizm bizim için çok önemli bir sektördür. İlimizin her köşesi farklı turizm alanlarını bünyesinde barındırıyor. Turizmde planlı adımlar atarak yürümemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz yıl boyu turizm. Tanıtım yapmak, etkinlikler düzenlemek bizim için son derece önemli" dedi. - BALIKESİR