Balıkesir'de haziran ayında 17 uyuşturucu taciri tutuklandı Balıkesir polisi haziran ayında yaptığı 106 uyuşturucu operasyonunda 173 şüpheli yakalanırken adli makamlara sevk edilen 17 kişi tutuklandı.

Balıkesir polisi haziran ayında yaptığı 106 uyuşturucu operasyonunda 173 şüpheli yakalanırken adli makamlara sevk edilen 17 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haziran ayında yaptığı 106 farklı operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, 81 gram metamfetamin, 257 gram bonzai, 11 adet ecstasy hap, 66 bin 359 adet sentetik ecza hap, 87 adet kök kenevir bitkisi, 4 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 134 adet fişek ve 15 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 755 TL para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplam 173 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 17 şahıs tutuklandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA