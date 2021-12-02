Balıkesir'de hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı çalıştayı başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Hayvan Yetiştiriciliği, Sağlığı Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi" başlıklı çalışta başladı.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki programın açılışında konuşan mesleki ve teknik eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, il genelinde iki uygulama otelinin bulunduğunu, üçüncüsünün ise Bigadiç ilçesinde açılacağını söyledi.

Hayvan sağlığı alanında Balıkesir'de birçok kurumun bulunduğunu belirten Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ülkemizde tarım, turizm ve hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sunmaktadır. Tabii ki meslek liseleri olarak bu işletmelerin ihtiyacı olan gerekli iş gücünün karşılanması noktasında bize büyük görev düşmektedir. Bu noktada öğrencilerimizi özellikle uygulamaya dahil etmek istiyoruz. Bu döner sermaye dediğimiz meslek liselerinde önem arz etmektedir. Meslek liselerimizdeki öğrencilerimiz ne kadar çok uygulama yaparsa, mezun olduğunda da mesleğini rahatlıkla yapabilir. Döner sermaye adına yıl sonu itibarıyla 21 milyon lira ciro hedefliyoruz."

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan'ın "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanında Dünyada Yenilikçi Uygulamalar" başlıklı sunumuyla devam eden çalıştay, 5 Aralık'ta sona erecek.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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