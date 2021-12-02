Balıkesir'de hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı çalıştayı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı çalıştayı başladı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı çalıştayı başladı

Balıkesir'de "Hayvan Yetiştiriciliği, Sağlığı Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi" başlıklı çalışta başladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Hayvan Yetiştiriciliği, Sağlığı Alanında Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Uygulamaların Geliştirilmesi" başlıklı çalışta başladı.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki programın açılışında konuşan mesleki ve teknik eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, il genelinde iki uygulama otelinin bulunduğunu, üçüncüsünün ise Bigadiç ilçesinde açılacağını söyledi.

Hayvan sağlığı alanında Balıkesir'de birçok kurumun bulunduğunu belirten Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ülkemizde tarım, turizm ve hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sunmaktadır. Tabii ki meslek liseleri olarak bu işletmelerin ihtiyacı olan gerekli iş gücünün karşılanması noktasında bize büyük görev düşmektedir. Bu noktada öğrencilerimizi özellikle uygulamaya dahil etmek istiyoruz. Bu döner sermaye dediğimiz meslek liselerinde önem arz etmektedir. Meslek liselerimizdeki öğrencilerimiz ne kadar çok uygulama yaparsa, mezun olduğunda da mesleğini rahatlıkla yapabilir. Döner sermaye adına yıl sonu itibarıyla 21 milyon lira ciro hedefliyoruz."

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan'ın "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanında Dünyada Yenilikçi Uygulamalar" başlıklı sunumuyla devam eden çalıştay, 5 Aralık'ta sona erecek.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

 Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

Balıkesir'de mevsimin ilk karı yağdı, Ulus Dağı beyaza büründü

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title