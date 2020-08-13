Balıkesir'de hayırseverler Marmara Adası'na ilkokul yaptıracak Balıkesir'de 2 hayırsever, Marmara Adası'na 18 derslikli ilkokul yaptıracak.

Balıkesir'de 2 hayırsever, Marmara Adası'na 18 derslikli ilkokul yaptıracak.

Adadaki eski ilkokulun yerine yapılacak 18 derslikli yeni ilkokul binası için Balıkesir Valiliğinde protokol imzalandı.

İmza törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, hayırsever kardeşler Alpsel Mercan ile Tansel Mercan katıldı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, en güzel yatırımın eğitime yapılan olduğunu belirterek, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA