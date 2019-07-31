Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.

31.07.2019 16:06
Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.

Kedi kurtarma operasyonu Öğretmenler Mahallesi Hacı Adil Başkurt Caddesi 15 adresinde yaşandı.

Apartman boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, apartmanın havalandırma boşluğuna inerek kediyi kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi, doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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