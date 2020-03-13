Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi
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Paşaalanı mahallesi, Balıkesir, AK Parti, Güncel

Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmaları için ilçelere araç ve ekipman desteği sağladı.

13.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:44
Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmaları için ilçelere araç ve ekipman desteği sağladı.

Paşaalanı Mahallesi'ndeki düzenlenen törende, 20 ilçeye 50 araç 34 pulverizatörlü ULV, 6 ilaçlama makinesi, 20 kanal sisleme cihaz gönderildi.

Törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir'in bir bütün olarak belediyelerin ortak hareket etmesinin kent için kazançlı olacağını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise bu yıl 20 ilçe ile koordineli bir şekilde ilaçlama yaparak haşereyle mücadele edeceklerini söyledi.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ilgili personellerin katıldı.

Kaynak: AA

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