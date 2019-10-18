Balıkesir'de harekata destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

18.10.2019 00:37

Balıkesir'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Harekata destek için kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Balıkesir Kuvayi Milliye Platformu'nun düzenlediği "Birlikte Türkiye'yiz" yürüyüşü, Milli Kuvvetler Caddesi'nde başladı.

Anafartalar Caddesi'nden Kızılay Caddesi istikametine devam eden yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda son buldu.

Burada platform adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, harekata Balıkesir'den tam destek verdiklerini söyledi.

"Bu akşam askerimize, ordumuza tüm benliğimizle yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık." diyen Filiz, şunları kaydetti:

"Türk milleti yine bir sınavdan geçmektedir. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale'de olduğu gibi karşımızda 7 düvel olarak tarif ettiğimiz sömürgeci bütün batı, dost gördüğümüz Müslüman ülkeler durmaktadır. Güya müttefik olduğumuz devletler anlaşılmaz bir şekilde terör örgütlerini desteklemekte, onlar için bir çıkış kapısı aralamaya çalışmakta, çeşitli yaptırım ve kınamalarla ordumuzu durdurmaya devletimizi geri adım atmaya zorlamaktadır."

Filiz, bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istenmediğini vurgulayarak, "Çünkü güçlü bir Türkiye bölgeye barış ve huzur getireceğinden varlığını sömürgeye ve asalak yaşamaya adamış emperyalist devletlerin planlarını her zaman bozacaktır. Bu toprakların huzuru, barışı ve kardeşliği için komşularımızın huzuru ve barışı için Türk milleti olarak hepimiz Mehmetçiğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona eren programda, etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi asker selamı verdi.

Yürüyüşe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilçe belediye başkanları, atlı okçular, mehteran takımı, engelliler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve ahali katıldı.

Kaynak: AA