Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock'ın güçlü sesi Haluk Levent'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirli vatandaşlarla buluşturdu.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock'ın güçlü sesi Haluk Levent'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirli vatandaşlarla buluşturdu. Levent, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Haluk iyi ki Balıkesir'e geldi ve iyi ki ahbabımız" dedi.

Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında avlu havuzlu Amfi Alanı'nda, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören konserde, muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü sanatçı, zeybek dansıyla da ayakta alkışlandı. 25 yılda Balıkesir'de 18 konser verdiğini söyleye Haluk Levent, Balıkesir'i çok sevdiğini dile getirerek 'Keşke 28 kere daha gelsem'" dedi.

BAŞKAN YILMAZ: HALUK HER SENE GELECEK

Konser sonunda sahneye çıkarak Haluk Levent'e çiçek takdim eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konserden büyük keyif aldığını söyledi. Başkan Yılmaz "Bu güzel konser için çok teşekkür ediyoruz. Haluk iyi ki Balıkesir'e geldi ve iyi ki ahbabımız. Hepimizin gerçekten ihtiyacı vardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz, Balıkesir'imize geldiğiniz için. Benim küçük bir mesajım var. Buradaki gençlerden birçoğu üniversite okumak için gidecekler. Balıkesir'e geri dönün, hepinizi geri bekliyoruz. Değiştiriyoruz, güzelleştiriyoruz, Balıkesir'i öğrenci ve yaşam şehri yapıyoruz. Şehrimize Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerimize hoş geldiniz ve iyi ki varsınız. 4 yılınız mükemmel geçecek çünkü Haluk her sene birkaç defa gelecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı