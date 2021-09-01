Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
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Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti

Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock'ın güçlü sesi Haluk Levent'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirlilerle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock'ın güçlü sesi Haluk Levent'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirlilerle buluşturdu. Levent, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avlu Havuzlu Amfi Alanı'nda, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören konserde, muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü sanatçı, zeybek dansıyla da ayakta alkışlandı. 25 yılda Balıkesir'de 18 konser verdiğini belirten Haluk Levent, Balıkesir'i çok sevdiğini dile getirerek "Keşke 28 kere daha gelsem" dedi.

Başkan Yılmaz, "Haluk her sene gelecek"

Konser sonunda sahneye çıkarak Haluk Levent'e çiçek takdim eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konserden büyük keyif aldığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Bu güzel konser için çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin gerçekten ihtiyacı vardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz, Balıkesirimize geldiğiniz için. Benim küçük bir mesajım var. Buradaki gençlerden birçoğu üniversite okumak için gidecekler. Balıkesir'e geri dönün, hepinizi geri bekliyoruz. Değiştiriyoruz, güzelleştiriyoruz, Balıkesir'i öğrenci ve yaşam şehri yapıyoruz. Şehrimize Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerimize hoş geldiniz ve iyi ki varsınız. 4 yılınız mükemmel geçecek çünkü Haluk her sene birkaç defa gelecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti
Balıkesir'de Haluk Levent rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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