Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
12.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:06
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, otogar girişlerinde ısı ölçerlerle vücut sıcaklıklarını tespit ediyor.
Umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.
Toplu taşıma araçlarında da temizliğin yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
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Kaynak: AA