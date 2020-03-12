Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, otogar girişlerinde ısı ölçerlerle vücut sıcaklıklarını tespit ediyor. Umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor. Toplu taşıma araçlarında da temizliğin yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Kaynak: AA