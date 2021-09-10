Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, KHK ile kapatılan dernek üyesi M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve kapatılan Bank Asya'da hesabı da bulunan M.Ç'yi Burhaniye ilçesindeki adresinde yakaladı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olan S.D'yi gözaltına almak için de Edremit ilçesinde operasyon başlatan ekipler, örgütte sohbet ablalığı yaptığı belirlenen S.D'yi gözaltına aldı.

İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:06:57. #1.16#

title