Balıkesir'de "Güven Huzur" uygulaması

27.10.2019 11:08

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir ili genelinde 7 bin 901 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat polislerinin katıldığı çalışma, tüm ilçelerde yollarda belli noktalarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirildi.

Yol uygulamasında 166 ekipte 514 personel, iki dedektör köpekle katıldı. Ayrıca, 286 umuma açık mekan denetlendi.

Denetimlerde 7 bin 901 kişinin GBT kayıtlarını sorgulayan ekipler, bin 20 aracı kontrol etti. 91 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı ve 15 araç trafikten menedildi.



Uygulama kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı.



İhlalleri görülen sürücülere toplam 41 bin lira cezai işlem yapılan denetimlerde çalıntı motosiklet, 8 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 13,92 gram sentetik uyuşturucu, 12 tescil plakasız motosiklet, ruhsatsız ateşli silah, iki şarjör ve 19 fişek, iki pompalı tüfek ve 6 kartuş, iki kurusıkı silah ve 45 fişek ele geçirildi. Ayrıca kontrol edilen 286 iş yerinden ikisi hakkında sorumluları hakkında idari, 8 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 765 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA