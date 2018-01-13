Balıkesir'de Günlük Kiralanan Evlere Operasyon

Balıkesir'de gayri resmi olarak günlük ya da saatlik kiraya verilen evlerle ilgili denetimler kapsamında 314 günübirlik konaklama yeri denetlendi.

Son yıllarda sayısı hızla yükselen günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artarken, 10 gayri resmi günlük kiralık yere toplam 71 bin 306 TL ceza kesildi.

Balıkesir genelinde 30 ekip, 98 personel ile yapılan günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetlemede; 314 günübirlik konaklama yeri denetlendi. 302 yerin kayıtlı olduğu tespit edildi. 10 günübirlik konaklama yerine toplam 71 bin 306 TL. para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve gelen ihbarlar üzerine gayri resmi günübirlik kiralanan yerler hakkında denetim ve baskınların hızla yapıldığını, yasal işlemlerin başlatıldığını ifade ettiler.

Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda denetimlerin sıklaştırılarak devam ettirileceği vurgulandı. - BALIKESİR