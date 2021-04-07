Balıkesir'de gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Balıkesir'de gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen, gübre yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen, gübre yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kent merkezinden yüklediği gübreleri Havran'a getirmek için yola çıkan Berkay Ö. idaresindeki 10 ADU 944 plakalı kamyonet, Hamas Çakılı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen kamyoneti görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kamyonetten yaralı çıkartılan sürücü, ambulansla Havran Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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