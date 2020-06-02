Balıkesir'de Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlandı Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Oda başkanı Feridun Özcan Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından tüm gözlükçü ve Optistenlerin gününü kutladı.

Balıkesir'de 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları kapsamında 12. Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası Atatürk Anıtına Çelenk koydu. Covid-19 pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Üyelerinden Feridun Özcan, Meltem Kızıl, Alper Yılmaz, Yusuf Oray Dönmez ve Cemil Yolaç'ın katılımıyla çelenk sunma merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 12 . Bölge Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özcan Törende yaptığı kısa açıklamada "Balıkesir Optisyen Gözlükçüler Odası olarak Ülkemizin göz sağlığının korunmasında ve gelişmesinde yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı birer sağlık meslek mensubu olan üyelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Gününü kutlarız"dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA