Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü - Haberler
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Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü Balıkesir'e beklenen sis çöktü, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü

BALIKESİR - Balıkesir'e beklenen sis çöktü, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Balıkesir'de akşam saatlerinde sis çökmeye başladı. İlk olarak yüksek kesimlerde etkili olan sis, ilerleyen saatlerde şehrin her yerinde kendini hissettirdi. Araçlar, dörtüleri açık şekilde yollarda zorlukla giderken, bu anlar kamera ve drone ile kaydedildi. Sis Balıkesir'in Altıeylül, Karesi ilçelerinde ve bir çok köyde etkisini gece de sürdürmeye devam etti. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Balıkesir'de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü

Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü

Balıkesir'de görüş mesafesi elli metreye düştü

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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