BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Su motorunu onarmak için dün akşam saatlerinde gölete giren Mustafa Metin (37), bir süre sonra kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin arama çalışmaları sonucu Metin'in cesedine ulaşıldı.
Metin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen