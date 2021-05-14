BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Erikli Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Su motorunu onarmak için dün akşam saatlerinde gölete giren Mustafa Metin (37), bir süre sonra kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerin arama çalışmaları sonucu Metin'in cesedine ulaşıldı.

Metin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Ali Tandoğan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:15:42. #1.15#

title