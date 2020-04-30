Balıkesir'de gıdalar sofraya gelmeden tarlada denetleniyor Balıkesir'de tarladan sofraya güvenilir gıda teminin sağlanması için taze meyve ve sebze üretimi yapılan arazilerde Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasat öncesi denetim yapılıyor.

Balıkesir'de tarladan sofraya güvenilir gıda teminin sağlanması için taze meyve ve sebze üretimi yapılan arazilerde Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasat öncesi denetim yapılıyor.

Balıkesir genelinde, halkın güvenli gıdaya erişimini güvence altına almak için tarladan çatala üretimin her aşamasında ki denetimler devam ediyor. Yapılan denetimler kapsamında marul üretim alanları denetlenerek numune alınıyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya güvenli gıdanın ulaşması amacıyla 'Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetimi Programı' kapsamında, hasat esnasında denetimlere devam ediyor. Ekonomik açıdan son derece önemli olan, üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla hasat öncesinde Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından bitkisel ürünlerden numune alındı. Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında ürünlerden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla Balıkesir İl Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA